الأدميرال إيراني: خلال الحرب الاخيرة قوة الدفاع الجوي حمت اجواء الوطن بشجاعة وجاهزية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأدمیرال إیراني، کتب في رسالة إلى قائد مقر الدفاع الجوي المشترك في ايران "العميد علي رضا الهامي" مهنئا اياه بمناسبة اليوم الوطني للدفاع الجوي، ومصرحا: إن العاشر من شهریور (1 سبتمبر )، ذكرى تأسيس مقر خاتم الأنبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي وقوة الدفاع الجوي، يذكّر بالجهاد والمساعي المخلصة للمقاتلين الغيارى والحماة عن الوطن الشرفاء واليقظين، الذين ظلّت سماء إيران الإسلامية على مرّ الزمن تفوح بعطر شجاعتهم وتضحياتهم. وقد كان الدفاع الجوي في جميع الميادين، منذ الدفاع المقدس الذي استمر ثمانية أعوام وصولا إلى الحرب التي فرضها الکیان الصهيوني وامريكا، في الصفوف الأولى للدفاع، وقدّم شهداء أعزاء في سبيل أداء هذه المسؤولية الجسيمة إلى الوطن الإسلامي.

واضاف: لكن في الحرب الأخيرة، اكتسب هذا الدور مظهرا خاصا؛ حيث وقف مقاتلو الدفاع الجوي، بالاعتماد على المعرفة والقدرات المحلية والاستفادة من المنظومات المصنّعة داخل البلاد، في وجه عدوان العدو الأمريكي ـ الصهيوني المجرم، ودافعوا بيقظة وشجاعة واستعداد عن أجواء الوطن العزيز.

وتابع سلاح البحر الايراني: إن هذه البطولات كانت تجسيدا قيّما لتحويل المعرفة والتكنولوجيا المحلية إلى قوة دفاعية، وركيزة لاستقلال وتعاظم اقتدار نظام الجمهورية الإسلامية المقدس، ولا شك أن الحفاظ على هذا الاستعداد والارتقاء بالقدرة الدفاعية، بالاقتداء بسيرة ونهج الإمام الشهيد للأمة (قدس سره)، واتباع أوامر وتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله)، وفي ظل تضافر الجهود بين جميع القوات المسلحة، يمكن أن يشكّل سندا موثوقا لصون أمن البلاد والمصالح الوطنية.

وجاء في رسالة الأدميرال إيراني الى العميد الهامي: انني اتقدم بالتهنئة، إصالة عن نفسي وبالنيابة عن رفاق السلاح والقادة في القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من سيادتكم وجميع المنتسبين المحترمين وعائلاتهم الكريمة، لمناسبة ذكرى تأسيس مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي، كما احيي شهداء الدفاع الجوي الأجلاء الذين قدّموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن سماء إيران الإسلامية.

واختتم ايراني بالقول: أسأل الله تعالى أن يمن على سيادتكم وجميع العاملين المنتسبين، بمزيد من التوفيق ومواصلة هذا المسار المشرف وصون أجواء الوطن الإسلامي، في ظل العناية الخاصة لأهل البيت (ع)، وحضرة ولي العصر (عج)، والإمام الشهيد (رض)، والتوجيهات الحكيمة لسماحة القائد الاعلى للقوات المسلحة، آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (حفظه الله).