استشهاد ضابط من حرس الحدود الايراني في منطقة "بانه" غربي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المدير العام للشؤون الأمنية في محافظة كردستان (غرب إيران) محمد رضائي عن وقوع اشتباك مسلح بين مسلحين اشرار وحرس الحدود في مدينة بانه مما اسفر عن استشهاد ضابط ايراني من حرس الحدود في محافظة كردستان.

وأوضح رضائي إن الاشتباك وقع حوالي الساعة 21:30 دقيقة مساء الأحد بالتوقيت المحلي بعد محاولات هؤلاء الأشخاص دخول البلاد بطريقة غير شرعية في منطقة سرداب في قضاء ننور التابع لمدينة بانه .

وأضاف رضائي أنه في هذا الاشتباك، استشهد الضابط 'أبوذر حمزه خردي' من قوات حرس الحدود في مدينة بانه ومن أهالي ملاير.

وأكد المسؤول الأمني بمحافظة كردستان، أن المسلحين كانوا يعتزمون دخول البلاد بطريقة غير شرعية، الا ان تدخل حرس الحدود حال دون تسللهم الي داخل البلاد.

تقع مدينة بانه علي بعد 270 كم شمال غرب سنندج، مركز محافظة كردستان، ولديها حدود مشتركة تبلغ 84 كم مع العراق وإقليم كردستان العراق. /انتهى/.