عبداللهيان يؤكد على أهمية استمرار العلاقات الاستراتيجية بين طهران ودمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي أمير حسين عبداللهيان التقى بالسفير السوري في طهران عدنان محمود وناقش معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي هذا اللقاء اعتبر مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي أمير حسين عبداللهيان استمرار بقايا الارهابيين والعسكريين في التراب السوري مضرا بالسلام والاستقرار في سوريا.

وأكد عبداللهيان موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حيال الأزمة السورية وقال في هذا السياق " إن ايران سوف تستمر في دعمها للحل السياسي للأزمة في سوريا".

بدوره أشار السفير السوري في طهران عدنان محمود الى زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الأخيرة الى العاصمة طهران واعتبرها دليلا على متانة العلاقات بين ايران وسوريا.

ووصف السفير السوري هذه الزيارة بمثابة القضاء النهائي على الارهاب في المنطقة، مؤكدا استقلال سوريا وضرورة خروج قوات الولايات المتحدة الأمريكية من الأراضي السورية./انتهى/