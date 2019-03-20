أصفهان تستقبل ٣٩ الف زائر عشية عيد النوروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المسؤول الإعلامي في بلدية أصفهان حسين أميري إن تحضيرات المدينة التاريخية بدأت منذ مدة لتقديم كل ما أمكن للسياح مع توقعات بارتفاع نسب السياحة الداخلية، مبيناً إن أكبر التحديات التي تواجه المدينة هي تأمين السكن لجميع السياح.

واوضح أميري إن أصفهان تضم ٧٢ فندق و ٢٧ خان ضيافة تتسع ل ٢٧ ألف شخص، موضحاً إن بيوت الضيافة واماكن نصب خيم السفر تم تجهيزها بشكل كامل لاستيعاب العدد الأكبر من السياح.

وأردف المسؤول الإعلامي في بلدية أصفهان إن المدينة استقبلت ليلة أمس الثلاثاء ٣٩ ألف سائح مع انطلاق العطلة الرسمية عشية عيد النوروز، مشيراً إلى ارتفاع معدل السياحة بالمقارنة مع العام الماضي بنسبة ١٠ بالمائة. /انتهى/.