الرئيس روحاني يهنئ رؤساء عدة دول إقليمية بعيد النوروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الرئيس الإيراني حسن روحاني هنأ قادة دول أفغانستان وطاجيكستان وباكستان وأذربيجان وتركمانستان وأرمينيا وتركيا وكازاخستان وقيرغيزستان والعراق وأوزبكستان في رسائل منفصلة بمناسبة حلول العام الهجري الشمسي 1398 وعيد النوروز. في هذه الرسائل بدء عام 1398 الهجري الشمسي، وحلول النوروز وبدء فصل الربيع قال: إن انطلاق انغام النوروز الجميلة وتفتح الإزهار واخضرار الطبيعة وتغريد البلابل بانغام الربيع، كل ذلك يجسد القدرة الإلهية الازلية، للتخلي عن الماضي البالي ولنسيان برد الشتاء، واستعادة الجمال والمحبة.

واعرب روحاني عن أمله في أن تتجدد افكار البشر ورؤاهم تزامنا مع دفء الارض وبداية نهوض الطبيعة من جديد وان يستلهم الناس من عطف الربيع ليعززوا الشفقة والمحبة فيما بينهم ويبدأوا عاما جديدا مقترنا بالهدوء والاستقرار وفياضا بالمحبة والعشق .

واضاف روحاني قائلا: آمل أن نتمكن نحن المسؤولين ايضا وفي ظل انسام الربيع البهيجة ان نهيئ الارضية لاحلال السلام والتلاحم الدائم بين الشعوب ونهدي شعوبنا مزيدا من الرفاه والرخاء .

وختم روحاني رسالته بالدعاء ان يكون هذا العام مليئا بالامل والسرور لكل شعوب المنطقة . /انتهى/