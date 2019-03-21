  1. إيران
٢١ مارس ٢٠١٩ - ١٥:٠١

الرئيس روحاني يهنئ قائد الثورة بحلول العام الجديد

الرئيس روحاني يهنئ قائد الثورة بحلول العام الجديد

هنأ رئيس الجمهورية حسن روحاني، في اتصال هاتفي، قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمي السيد علي خامنئي بحلول العام الإيراني الجديد 1398 وعيد النوروز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس، ان الرئيس روحاني قدم عبر اتصال هاتفي لقائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي التهاني والتبريكات بولادة الإمام علي بن أبي طالب (ع) وحلول العام الهجري الشمسي الجديد، متمنيا له الصحة والسلامة وطول العمر، مؤكدا على أن الحكومة كانت تسعى بكل امكانياتها وطاقاتها، لايصال الخدمات الواسعة للشعب، وستواصل القيام بذلك في العام الجديد من خلال خطط وقرارات جديدة.

بدوره هنأ قائد الثورة الإسلامية، في هذه المحادثة الهاتفية، الرئيس روحاني و الشعب الإيراني العظيم بحلول العام الجديد وعيد النوروز متمنيا من الباري تعالي المزيد من النجاح للحكومة في خدمة البلاد والشعب. /انتهى/

رمز الخبر 1893275

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