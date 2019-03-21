الرئيس روحاني يهنئ قائد الثورة بحلول العام الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس، ان الرئيس روحاني قدم عبر اتصال هاتفي لقائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي التهاني والتبريكات بولادة الإمام علي بن أبي طالب (ع) وحلول العام الهجري الشمسي الجديد، متمنيا له الصحة والسلامة وطول العمر، مؤكدا على أن الحكومة كانت تسعى بكل امكانياتها وطاقاتها، لايصال الخدمات الواسعة للشعب، وستواصل القيام بذلك في العام الجديد من خلال خطط وقرارات جديدة.

بدوره هنأ قائد الثورة الإسلامية، في هذه المحادثة الهاتفية، الرئيس روحاني و الشعب الإيراني العظيم بحلول العام الجديد وعيد النوروز متمنيا من الباري تعالي المزيد من النجاح للحكومة في خدمة البلاد والشعب. /انتهى/