الخارجية الإيرانية: تصريحات ترامب بشأن الجولان ستجر المنطقة إلى أزمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اعتبر إن تصريحات ترامب بشأن هضبة الجولان السورية شخصية ومتسرعة وستجر المنطقة لمواجهات جديدة في الشرق الأوسط.

واستنكر قاسمي بشدة قرار ترامب واضاف لیست للكیان الصهیوني سیادة علی اي من الاراضي العربیة والاسلامیة كونه كیانا محتلا و یجب وضع نهایة للاحتلال الصهیونی و اعتداءاته علی وجه السرعة

وتابع بالقول ان الجولان تعد منطقة محتلة فی سوریا وفقا لقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن و لا یوجد حل بهذا الخصوص سوی وضع نهایة لاحتلالها.

وندد بفرض السیادة علی اراض دولة من خلال احتلالها والاعتداء علیها و اضاف ان القرار الرئیسی الامریكي وتدخله فی الجولان لا یغیران طبیعة سیادة سوریا علی الجولان فحسب بل یكشفان جلیا اخفاق سیاسات التساوم و صحة نهج المقاومة والصمود بوجه مزاج الغطرسة لدی امریكا والكیان الصهیونی.

وفیما اشار قاسمي الی تصرفات ترامب المنتهكة لقرارات مجلس الامن وقوانین الحقوق الدولیة، اضاف ان قرارات ترامب الشخصیة و المتسرعة تكشف عن الوجه الحقیقي لسیاسات امریكا التي تهدد العالم بأسره و تجر المنطقة التی تعیش ظروفا حساسة الی ازمات متتالیة.

وحذر امریكا والكیان الصهیوني من هذه التصرفات المتغطرسة التی قد تقود المنطقة الی دوامة جدیدة من الصراعات، مؤكدا ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ترصد بدقة كافة التطورات المستقبلیة لتتخذ سیاسات مناسبة للتعاون مع الحكومة السوریه و باقي الدول.

یذكر ان الرئیس الامریكي دونالد ترامب اعلن امس الخمیس انه و بعد مضی 52 عاما حان الوقت للولایات المتحدة للاعتراف الكامل بسیادة إسرائیل علي الجولان. /انتهى/.