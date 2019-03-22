عبداللهيان: مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا وستعود إلى وطنها الأم

وقال امير عبداللهيان في تغريدة على صفحته في موقع تويتر: تعد مرتفعات الجولان جزءًا لا يتجزأ من سوريا ، وستعود الى الوطن الرئيسي، وان الصهاينة الغاصبين والمحتلين والارهابيين لن يكون لهم مكان في مستقبل المنطقة. وعلى ترامب أن يعلم ان المستقبل بالتأكيد هو للشعب الفلسطيني وأرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الشريف.
أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية،حسين امير عبداللهيان، إن مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا ، وستعود إلى وطنها الأم، مشددا على الصهاينة لن يكون لهم مكان في المنطقة.
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