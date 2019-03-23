الجيش السوري یرد على خروقات خفض التصعيد بريف حماة الشمالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن سانا إن وحدات من الجيش السوري وجهت ضربات مدفعية مركزة بعد رصد ومتابعة على تجمع آليات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في محيط بلدة النشامة بالقطاع الشرقي لسهل الغاب بالريف الشمالي الغربي.

وأضافت المصادر إن الضربات كبدت الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد ودمرت آليات وأوكارا كانوا يتخذون منها منطلقا للتسلل والاعتداء على النقاط العسكرية والقرى الآمنة.

وأشارت المصادر إلى أن وحدات الجيش وسعت نطاق عملياتها على الخنادق والمتاريس التي يتحصن بها الإرهابيون في الأطراف الشرقية لبلدة مورك بريف حماة الشمالي، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير أوكار وخنادق وكمية من الأسلحة والذخيرة لهم. /انتهى /.