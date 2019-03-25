رئيسي: السيول الأخيرة جسّدت روح التآزر والمحبة والتماسك بين ابناء الشعب الايراني

جاءت تصريحات حجة الاسلام رئيسي هذه اليوم الاثنين في اول اجتماع له خلال العام الايراني الجديد (بدا في 21 اذار 2019) مع كبار مسؤولي جهاز القضاء؛ حيث طرح جانبا من الخطط والبرامج الهادفة الى تعزيز جودة الانتاج الوطني.

كما نوّه رئيس السلطة القضائية باختيار شعار العام (الايراني) الجديد من قبل سماحة قائد الثورة الاسلامية تحت عنوان 'تطوير الانتاج'؛ داعيا السلطات وجميع المؤسسات المعنية الى تنفيذ مهامها في هذا الخصوص.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اعرب حجة الاسلام رئيسي عن اسفه لضحايا السيول الاخيرة، ومعاناة اهالي المحافظات المنكوبة جراء هذه الكوارث؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان هذه الاحداث المريرة جسّدت من جديد روح التآزر والمحبة والتماسك بين ابناء الشعب الايراني الابي./انتهى/