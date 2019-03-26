  1. إيران
٢٦ مارس ٢٠١٩ - ٢١:٣٥

اولمبي ايران لكرة القدم يتعادل امام نظيره العراقي

اولمبي ايران لكرة القدم يتعادل امام نظيره العراقي

تعادل المنتخب الاولمبي الايراني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، امام نظيره العراقي بدون اهداف، في ختام مباريات دور المجموعات من تصفيات اسيا. .

ورفع الفريق العراقي رصيده الى سبع نقاط بصدارة المجموعة الثالثة من تصفيات اسيا.

واصبح الفريق الايراني في المركز الثاني في المجموعة بنفس عدد نقاط المنتخب العراقي، لكنه يتخلف بفارق الاهداف.

رمز الخبر 1893371

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