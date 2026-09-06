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٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١٠:٢٨ ص

الحرس الثوری: ضربنا سفينة أمريكية ذاتية القيادة

الحرس الثوری: ضربنا سفينة أمريكية ذاتية القيادة

أعلنت بحرية الحرس الثورى الإسلامي عن استهداف سفينة ذاتية القيادة تابعة للجيش الأمريكي الإرهابي في الخليج الفارسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الاسلامي، بعد منتصف ليل الاحد، عبر بيانها رقم 11: أن القوات البحرية الباسلة للحرس استهدفت سفينة ذاتية القيادة تابعة للجيش الأمريكي الإرهابي كانت تحاول الدخول إلى المنطقة المحمية في مضيق هرمز.

وأضاف البيان: بفضل الله ستكون كافة التحركات العدائية والمشبوهة تحت المراقبة اللصيقة من قبل عناصر القوات البحرية الباسلة للحرس وسيتم التعامل معها بكل حزم وحسم وقوة.

وتابع: يخضع مضيق هرمز، بوصفه ممرًا مائيًا استراتيجيًا، لإدارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن أي تحركات معادية في هذا الصدد ستُجابه بكل حزم وقوة.

وجاء في بيان الحرس الثوري هذا: على الولايات المتحدة المعتدية أن تدرك بأنه لا سبيل أمامها سوى مغادرة المنطقة والكف عن ممارساتها الشريرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1973584
جواد ماستری فراهانی

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