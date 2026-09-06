الحرس الثوری: ضربنا سفينة أمريكية ذاتية القيادة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الاسلامي، بعد منتصف ليل الاحد، عبر بيانها رقم 11: أن القوات البحرية الباسلة للحرس استهدفت سفينة ذاتية القيادة تابعة للجيش الأمريكي الإرهابي كانت تحاول الدخول إلى المنطقة المحمية في مضيق هرمز.

وأضاف البيان: بفضل الله ستكون كافة التحركات العدائية والمشبوهة تحت المراقبة اللصيقة من قبل عناصر القوات البحرية الباسلة للحرس وسيتم التعامل معها بكل حزم وحسم وقوة.

وتابع: يخضع مضيق هرمز، بوصفه ممرًا مائيًا استراتيجيًا، لإدارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن أي تحركات معادية في هذا الصدد ستُجابه بكل حزم وقوة.

وجاء في بيان الحرس الثوري هذا: على الولايات المتحدة المعتدية أن تدرك بأنه لا سبيل أمامها سوى مغادرة المنطقة والكف عن ممارساتها الشريرة.

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