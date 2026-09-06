بحرية الحرس الثوري: استهدفنا 3 ناقلات نفط مخالفة بمضيق هرمز و3 قطع بحرية امريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب البيان الصادر عن القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي، مساء السبت، فقد جاءت هذه العمليات رداً على الهجمات العدوانية التي شنها الجيش الامريكي الارهابي والتي استهدفت ثلاث ناقلات نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وفيما يلي نص هذا البيان:-



بسم الله الرحمن الرحيم



والحمد لله قاصم الجبارين ومبير الظالمين



أيها الشعب البطل والثائر في إيران العزيزة؛



لقد اقدم الجيش الإرهابي والمعتدي الأمريكي صباح اليوم، في عمل همجي، يعكس حالة اليأس من جراء اغلاق مضيق هرمز، على مهاجمة ثلاث ناقلات نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مضيق هرمز، مما تسبب في أضرار.



فقام مجاهدو القوات البحرية للحرس الثوري، مستعينين بالقدرة الإلهية اللامتناهية، وبدعم ومساندة منكم أيها الشعب الشجاع، ووفقاً للآية القرآنية الكريمة: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾، باستهداف ثلاث ناقلات نفط في الممر غير المصرح داخل في مضيق هرمز، وثلاثة قطع بحرية تابعة لأمريكا قاتلة الأطفال في مناطق أخرى.



وفي أعقاب هذا الإجراء، تعلن القوات البحرية للحرس الثوري، في تحذير حازم، لجميع السفن المتواجدة في الخليج الفارسي وبالقرب من مضيق هرمز، بأن لا تنخدع بالجيش الإرهابي الأمريكي، وتتجنب أي تحرك مشبوه بهدف العبور عبر الممرات المائية غير المصرح بها، وإلا فستكون أهدافاً.



وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم



/انتهی/