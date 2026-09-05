الخارجية الإيرانية تدين يشدة الهجمات الأمريكية غير القانونية على السفن الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في بيان وزالرة الخارجية الايرانية مساء السبت: تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة العمل العدواني الأمريكي المتمثل في مهاجمة السفن التجارية الإيرانية في الخليج الفارسي وبحر عمان يوم السبت 5 سبتمبر.

إن هذه الأعمال غير القانونية والعدوانية، التي ارتكبت استمراراً للعدوان العسكري الأمريكي على إيران وكجزء من الحصار البحري والحرب الاقتصادية التي يفرضها ذلك النظام على وطننا، تشكل انتهاكاً واضحاً للمادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة، وجريمة حرب، وتهديداً واضحاً للسلم الدولي وأمن الملاحة التجارية.

وزارة الخارجية الايرانية تؤكد على تصميم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الدفاع بحزم عن سيادتها ومصالحها الوطنية ضد إرهاب الدولة والأعمال العدوانية الأمريكية، بما في ذلك استمرار الحصار البحري والحرب الاقتصادية والهجمات على السفن التجارية، وتذكر بأن مسؤولية عواقب استمرار الأعمال العدوانية والتدخلية الأمريكية في المنطقة ستقع على عاتق النظام الأمريكي وشركائه وحلفائه.