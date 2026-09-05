وأفادت وكالة مهر للانباء، انه قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص): نُحذَّر الجيش الأمريكي الإرهابي من أنه في حال استمرار الأعمال العدئية ، وزعزعة الأمن، ومضايقة السفن الإيرانية، والحصار البحري المفروض على إيران، فإن الضربات التي ستشنها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد السفن العسكرية الأمريكية في المنطقة ستكون أشد وطأة من ذي قبل، وقد تتوسع نطاقها.
مقر خاتم الأنبياء: ضربات القوات المسلحة للسفن الأمريكية ستكون أشد اذا واصلت واشنطن أعمالها العدائية
حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) الجيش الأمريكي الإرهابي من الاستمرار في الأعمال العدئية ومضايقة السفن الإيرانية، مؤكدا ان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستشن ضربات ضد السفن العسكرية الأمريكية في المنطقة أشد وطأة من ذي قبل، وقد تتوسع نطاقها.
رمز الخبر 1973577
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