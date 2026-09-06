الأدميرال سياري: قوة البلاد على الردع تعززت..الامريكييون عاجزون امامنا ميدانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأدميرال حبيب الله سياري، رئيس أركان الجيش ونائب الشؤون التنسيقية لدى جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن قدرات القوات المسلحة بعد الحرب المفروضة الثالثة: إن واجبنا في القوات المسلحة هو تعزيز قدرة الردع، وبالنظر إلى التجارب والدروس التي استخلصناها من حرب الأيام الاثني عشر المفروضة، وحرب رمضان، وحرب هرمز، فقد بذلنا جهوداً كبيرة للقضاء على نقاط الضعف المحتملة وتعزيز نقاط القوة.

ردًا على تصريحات ترامب بشأن الحصار البحري والاقتصادي المفروض على إيران، صرّح الأدميرال سياري قائلًا: "بتلخيص تصريحات ترامب، نلاحظ أنه يُكرر عدة جمل وعبارات، مثل أنهم لا يملكون أسلحة نووية، وأننا ضربنا أسطولهم البحري، وأننا ضربنا سلاحهم الجوي، وأن وضعهم الاقتصادي مُنهار، وأنهم لم يدفعوا رواتبهم؛ ليس لديه أي كلمات أخرى غير هذه، وقد اعتدنا على هذا التكرار."

وأكد أن عهد هذه التصريحات قد ولّى، قائلًا: "لو كانوا رجال ميدانيين، وعازمين على القيام بعمل مماثل لما فعلته فنزويلا والاحتفال لأنفسهم، لفعلوا ذلك آلاف المرات حتى الآن؛ لكنهم يعلمون جيدًا أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء أمام القوة القتالية والمقاومة والإرادة للشعب الإيراني."

وأشار نائب منسق جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائلًا: "طالما أن الشعب يعمل، فلا أحد قادر على هزيمة إيران. أمتنا هي أمة حاضرة دائماً، متفانية، ومخلصة، وقد أظهرت هذه السمة في جميع السنوات التي تلت الدفاع المقدس الذي دام ثماني سنوات؛ تماماً كما أظهرت نفس الروح والتصميم اليوم، وهذا جدير بالتقدير.

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