روحاني يشدد على ضرورة توخي الحذر والتخطيط للسيطرة على مياه الأمطار القادمة

وخلال زيارته التفقدية اليوم الجمعة لقرية ابوفاضل التابعة لناحية زركان في مدينة "الأهواز" مركز محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) والتي تتضمن قسما من مشروع 550 الف هكتار المقترح من قبل سماحة قائد الثورة الاسلامية، قال الرئيس روحاني، ان زيارتنا الى محافظة خوزستان تتضمن في الحقيقة جانبين، الاول تفقد المناطق التي تاثرت بالسيول الاخيرة.

واعتبر الامطار الغزيرة الهاطلة في الايام الاخيرة بانها نعمة كبرى ولفت في هذا الصدد الى امتلاء هور العظيم وشطي كارون والكرخة بالمياه وقال، لحسن الحظ ان الباري تعالى انزل نعمه على هذه الارض ولكن ينبغي علينا الحذر والتخطيط حول كيفية السيطرة على مياه الامطار القادمة في ضوء امكانيات سدودنا من اجل خفض الاضرار التي تلحق بالمواطنين الى ادنى حد ممكن.

كما اشار الى زيارة قام بها الى الأهواز قبل 6 اعوام وقال، لقد وعدنا اهالي خوزستان في تلك الزيارة بتنفيذ قسم كبير من مشروع 550 الف هكتار المقترح من قبل سماحة القائد والذي توجد غالبيته في خوزستان وجزء منه في ايلام.

واضاف، اننا نشعر بالسرور لتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع بمساحة 300 الف هكتار ونحن عازمون على تنفيذ المرحلة الثانية منه ايضا./انتهى/