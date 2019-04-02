  1. السياسة
٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٦

الرئيس الإيراني يهنئ نظيره التركي بنجاح الانتخابات البلدية

الرئيس الإيراني يهنئ نظيره التركي بنجاح الانتخابات البلدية

بعث الرئيس الإيراني حسن روحاني برقية الى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، هنأ خلالها تركيا قيادة وشعبا بنجاح الإنتخابات البلدية التي أقيمت بمشاركة شعبية حاشدة في هذا البلد.

واعتبر روحاني خلال برقية تهنئته نجاح الإنتخابات البلدية التركية بأنها تدل بوضوح علي مشاركة الشعب في تقرير مصيره وسيادة الديمقراطية في تركيا.
وسأل الباري تعالي للشعب التركي الصديق والشقيق دوام السعادة والشموخ.

رمز الخبر 1893515

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي