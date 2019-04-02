الرئيس الإيراني يهنئ نظيره التركي بنجاح الانتخابات البلدية

بعث الرئيس الإيراني حسن روحاني برقية الى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، هنأ خلالها تركيا قيادة وشعبا بنجاح الإنتخابات البلدية التي أقيمت بمشاركة شعبية حاشدة في هذا البلد.