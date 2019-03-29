روحاني يزور محافظة "خوزستان" للإطلاع على الخطط لمكافحة مخاطر السيول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني وصل صباح اليوم الجمعة إلى مدينة الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد من أجل دراسة التدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة مخاطر الفيضانات والسيول المحتملة في المحافظة.

وخلال هذه الزيارة، سيقوم عدد من الوزراء بمرافقة الرئيس، وسيتفقد روحاني عن كثب السدود منها "دز" وشطي "كارون" و"الكرخة"، كما سيدرس ظروف دخول الفيضانات إليها وإدارة تدفق المياه من خزانات السدود.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة في إيران إلى اجتياح السيول لمناطق كثيرة إلى وفاة 25 شخصا، بحسب رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني علي أصغر بيفاندي.

واجتاحت السيول عددا من المناطق الإيرانية، وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي،السيول وهي تجرف عددا كبيرا من المركبات والسيارات، بينما حاصرت المياه سكان المناطق المنكوبة.

​وأصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي توجيهات إلى القوات المسلحة في البلاد بالمساعدة في إنقاذ المنكوبين، وطالب قائد الثورة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري، بإرسالة مزيد من الإمكانيات لإغاثة أهالي المناطق المنكوبة بالسيول./انتهى/