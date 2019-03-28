شمخاني يدعو الى اتخاذ اجراءات وقائية لادارة الازمة المحتملة في خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن العلاقات العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي ان الادميرال علي شمخاني الذي يزور حالياً مدينة أهواز للاطلاع على ابعاد وتداعيات الكوارث الطبيعة والاشراف على الاجراءات المتخذة لمواجهة الازمات المحتملة صرح اليوم للصحفيين: نبذل قصارى جهودنا لادارة الازمة المحتملة في محافظة خوزستان من خلال تدابير وقائية ومواجهة الكوارث الطبيعية باقل التكاليف وبالتركيز على الحليولة دون وقوع خسائر بشرية.

واضاف ممثل قائد الثورة في المجلس الاعلى للامن القومي ان محافظة خوزستان ونظراً الى وقوع كوارث طبيعية وغير طبيعية فيها اصبحت مليئة بالتجارب القيمة في ادارة ووقاية الازمات.

وفي اشارة الى مزايا محافظة خوزستان التي تجعلها ان تنفرد من باقي مناطق البلاد في مجال السيطرة على الازمات الناتجة عن الهطولات الجوية صرح شمخاني: ان بناء العديد من السدود للسيطرة على السيول وتدفق الأنهار المختلفة والاتصال بالابحار الحرة واحداث الممرات ومختلف القنوات المخصصة للزراعة ووجود الاراضي الرطبة وبرك المياه وتصريف المياه باتجاه الاراضي الزراعية هي من المزايا التي تنفرد بها خوزستان في احتواء تداعيات السيول وبل استفادة منها.

وشدد امين المجلس الأعلى للامن القومي على ضرورة استخدام القدرات المذكورة اعلاه لتحقيق التآزر وتعزيز مميزات خوزستان الفريدة باعتباره اتجاه ضروري يجب الاهتمام به من خلال التخطيط وتحديد جدول زمني محدد./انتهى/