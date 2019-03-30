روحاني يؤكد على ضرورة شحذ الهمم من أجل ازدهار قطاع الانتاج الوطني

وافادت وكالة مهر للأنباء ان الرئيس الايراني حسن روحاني استعرض كيفية اداء كل من وزارات الخارجية ،والعمل، والصحة، والطرق وبناء المدن، والثقافة خلال العام (الايراني) المنصرم وبرامجها للعام الحالي، ضمن اجتماعات منفصلة وبحضور الوزراء الخمسة لهذه الوزارات.

وأعرب روحاني عن تقديره للجهود والمساعي المبذولة من قبل وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" ووزير العمل "محمد شعريعتمداري" ووزير الصحة "سعيد نمكي" ووزير الطرق وبناء المدن "محمد اسلامي" ووزير الثقافة "عباس صالحي"، كما قام بتقديم بعض التوصيات وتوجيه بعض الملاحظات من أجل تحسين النمط التنفيذي لبرامج الوزارات.

وأكد روحاني على ضرورة شحذ الهمم وتوحيد الجهود لدى كافة الاجهزة الحكومية التي تلعب دورا مباشر أو غير مباشر بعملية الانتاج داخل البلاد، من أجل ازدهار قطاع الانتاج الوطني./انتهى/