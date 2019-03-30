خانزادي يتفقد مدينتي "آق قلا" و"كميشان" المحاصرة بالسيول شمالي ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة البحرية في الجيش الايراني الادميرال "حسين خانزادي" أجرى زيارة تفقدية للمناطق المضروبة بالسيول في محافظة كلستان اي مدينتي "آق قلا" و"كميشان"، حيث أصدر أوامر لتوفير كافة احتياجات الاهالي وايضا أمر برفع مستوى الرعاية واستقرار المزيد من فرق الدعم والتنفيذ والعلاج التابعة لقيادة الأسطول البحري في شمال ايران في المناطق المنكوبة.

وأشار خانزادي الى حضور وحدات الطيران في هذه المنطقة، مؤكدا أن الاجراءات اللازمة لتصريف المياه من مدينتي "آق قلا" و"كميشان" قيد التنفيذ حاليا، كما أن الاجراءات التمهيدية لتجريف نهر "كركان رود" على يد المهندسين والمتخصصين في القوة البحرية قيد التنفيذ.

وتفقد خانزادي المشفى الميداني والمخبز والمطبخ الجوال في هذه المناطق.

الجدير بالذكر أن المطبخ والمخبز الجوال التابع للقوة البحرية قام بتجهيز أكثر من الف وجبة طعام، كما أن المشفى الميداني التابع لهذه القوة الذي يشتمل على غرف الجراحة وقسم جراحة العظام والمختبر الطبي والتصوير الاشعاعي والصيدلية، قدم خدمات الرعاية الطبية سواء العيادة الخارجية أو الداخلية، لحوالي ثلاثة آلاف شخص خلال الايام الاخيرة./انتهى/