سياري يعلن استعداد الجيش لتقديم المساعدات والخدمة في كافة انحاء البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قسم العلاقات العامة للجيش الايراني، أن مساعد الشؤون التنسيقية ورئيس اركان الجيش الادميرال "حبيب الله سياري" أثنى خلال كلمة القاها أمام قادة الجيش في المناطق الجنوبية لمحافظة خوزستان، بجهود القيادات العسكرية للسيطرة على الاوضاع وإدراة الازمة ضمن الفترة الاخيرة التي تشهد ظروف حرجة بسبب الفيضانات.

واعتبر سياري أن حضور الجيش للسيطرة والتحكم عند حدوث الكوارث والبلايا الطبيعية يعد أمرا حسنا، سيما أن القائد العام للقوات المسلحة أمر هذه القوات بالتدخل لحل ازمة السيول منذ نشوبها في محافظة "كلستان".

وفي اشارة الى حضور أعداد كبيرة من القوات المسلحة في منطقة كلستان للإغاثة وتقديم المساعدات، قال سياري أن قواتنا مستعدة لتقديم الخدمة للشعب الى جانب أداء مهامها الدفاعية، وليس فقط في محافظة كلستان، بل في كافة انحاء البلاد.

وأضاف أن الجيش ليس لديه عطلة طوال السنة كونه يحرس على سيادة كافة الاراضي الايرانية، بل انه على أهب الاستعداد لتقديم الخدمات والمساعدات في الظروف المستعصية، مثل ما نشهده هذه الايام من تواجد واهتمام وشعور بالمسؤولية من قبل الجيش في المناطق المنكوبة بالسيل./انتهى/