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٣١ مارس ٢٠١٩ - ١٤:٣٩

وزير الاتصالات يتلقى ثلاث تعليمات رئاسية فيما يتعلق ببرامج هذه الوزارة

وزير الاتصالات يتلقى ثلاث تعليمات رئاسية فيما يتعلق ببرامج هذه الوزارة

أصدر الرئيس الايراني حسن روحاني أوامر لوزير الاتصالات محمد آذري جهرمي فيما يتعلق ببرامج الوزارة في العام (الايراني) الجديد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الايراني حسن روحاني استقبل وزير الاتصالات الايراني محمد آذري جهرمي بمناسبة عيد النيروز وحلول العام (الايراني) الجديد حيث قدم تعليمات فيما يتعلق ببرامج وزارة الاتصالات للعام الحالی في إطار تطوير وتحسين الحكومة الالكترونية والشركات الناشئة والفضاء الافتراضي.

ووفقا لتغريدة وزير الاتصالات فان أوامر الرئيس الايراني خلال اللقاء كانت كالتالي:

-تقديم 12 خدمة شاملة على مدى الاشهر الـ12 من العام الجديد في مجال الحكومة الالكترونية

-تقديم الدعم للشركات الناشئة وتحقيق الازدهار في قطاع الانتاج الوطني عبر هذه الشركات

-صب أهمية كبرى لصون الشؤون الاخلاقية في الفضاء الافتراضي

/انتهى/.

رمز الخبر 1893469

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