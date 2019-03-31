الأدميرال سياري قائداً لمواجهة ازمة سيول خوزستان

وقال العميد تقي خاني في تصريح ادلى به مساء أمس السبت، انه في ضوء التحذيرات من هطول الأمطار الموسمية، واحتمال حدوث سيول وقوع الازمة بسبب ذلك في محافظة خوزستان، اصدر القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي امرا بتعيين مساعد الشؤون التنسيقية لقائد الجيش، الادميرال حبيب الله سياري قائدا لعمليات الجيش في لجنة مواجهة الازمة في خوزستان بغية الاستفادة من طاقات وإمكانيات الجيش في مجال تقديم الخدمات للمنكوبين وادارة الازمة.

واشار تقي خاني الى ان جميع وحدات الجيش في منطقة الجنوب ستكون تحت امرة الادميرال سياري لخدمة المنكوبين، وان الجيش يقف بفاعلية دوما الى جانب الشعب في الحوادث والازمات./انتهى/