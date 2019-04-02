الادميرال سياري يكشف عن بدء الجيش عمليات ترميم مصدات السيول بمحافظة خوزستان

و بشأن اهمية مصدات السيول، قال الادميرال حبيب الله سياري: ان ترميم مصدات السيول من شأنه ان يمنع تجمع المياه، وقد بدأ الجيش كذلك ترميم هذه المصدات.
وأضاف: بادر الجيش وبناء على توصية لجنة ادارة الازمة لإخلاء الاهالي من حافات الانهار، وكذلك ينفذ عمليات اغاثية للاهالي المتضررين بالسيول.
وأردف: من خلال توصيات المختصين للسيطرة على مياه السيول، وترميم مصدات السيول والاهتمام والتنسيق والتضامن بين الاهالي، يمكن تجاوز هذه الازمة بدون خسائر.
كشف قائد العمليات الاغاثية للجيش الايراني في محافظة خوزستان، اليوم الثلاثاء، عن بدء الجيش عمليات ترميم مصدات السيول في هذه المحافظة، الامر الذي من شأنه ان يساهم في منع تجمع المياه
و بشأن اهمية مصدات السيول، قال الادميرال حبيب الله سياري: ان ترميم مصدات السيول من شأنه ان يمنع تجمع المياه، وقد بدأ الجيش كذلك ترميم هذه المصدات.
رمز الخبر 1893525
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