الادميرال سياري يكشف عن بدء الجيش عمليات ترميم مصدات السيول بمحافظة خوزستان

و بشأن اهمية مصدات السيول، قال الادميرال حبيب الله سياري: ان ترميم مصدات السيول من شأنه ان يمنع تجمع المياه، وقد بدأ الجيش كذلك ترميم هذه المصدات.

وأضاف: بادر الجيش وبناء على توصية لجنة ادارة الازمة لإخلاء الاهالي من حافات الانهار، وكذلك ينفذ عمليات اغاثية للاهالي المتضررين بالسيول.

وأردف: من خلال توصيات المختصين للسيطرة على مياه السيول، وترميم مصدات السيول والاهتمام والتنسيق والتضامن بين الاهالي، يمكن تجاوز هذه الازمة بدون خسائر.