روحاني يصل الى محافظة "كلستان"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الايراني حسن روحاني وصل الى محافظة "كلستان" حيث يرافقه عدد من اعضاء الحكومة، ضمن جولته التفقدية للمناطق المنكوبة بالسيول ونمط توصيل المساعدات الانسانية للمتأثرين جراء تدفق السيول الاخيرة.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في اطار الاشراف على حيثية تنفيذ علميات الاغاثة والاجراءات اللازمة من اجل حل الازمة العارمة في المناطق المضروبة بالسيل.

ومن المقرر أن يتفقد روحاني مقاطعات "آق قلا" و"كميشان" كما انه سيشارك في اجتماع هيئة ادارة الازمات لمحافظة "كلستان"./انتهى/