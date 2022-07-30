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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٨:٢٨ م

قائد القوات البرية:

الجيش الإيراني ينقل معدات هندسية إلى يزد لإغاثة المتضررين من السيول

الجيش الإيراني ينقل معدات هندسية إلى يزد لإغاثة المتضررين من السيول

قال قائد القوات البرية للجيش الظغيراني اليوم السبت إن عددا من المعدات الفنية والهندسية التي تحتاجها المناطق والمحافظات المتضررة من السيول وصلت إلى محافظة يزد، مضيفاً أنه تم إنشاء معسكر العمليات الإغاثة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوات البرية والقائد الميداني لإغاثة في الجيش الإيراني، العميد كيومورث حيدري، قال: "تنفيذا لأمر رئيس أركان الجيش، اللواء عبد الرحيم موسوي، لتلبية الاحتياجات الهندسية لمقرات الإغاثة في المحافظات المعرضة للسيول، تم نقل عدد من المعدات الهندسية المطلوبة من كرمان وطهران إلى يزد.

وأضاف: "كما تم نقل 5 مضخات كبيرة لتصريف المياه إلى يزد بدعم من المنطقة الثالثة بطهران".

وقال القائد الميداني للإغاثة بالجيش: "من أجل تقديم إغاثة أفضل وأكثر انتظامًا للمناطق المتضررة من الفيضانات والمحافظات المعرضة لخطر الفيضانات، تم إنشاء معسكر لعمليات الإغاثة في يزد بقيادة العقيد الغنبري".

/انتهى/

رمز الخبر 1925561
https://ar.mehrnews.com/news/1925561/

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