تخصيص قطار لطارئ لنقل المسافرين من أهواز الى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العالم لخطوط السكك الحديدية للجمهورية الاسلامية في ايران سعيد رسولي أعلن عن تخصيص قطار لخط أهواز- طهران الحديدي ضمن حالة طارئة من أجل نقل المسافرين بسهولة، بعد التأكد من سلامة الطريق الحديدي.

وأضاف: أن الاجراءات اللازمة من اجل تزويد الطاقة والامكانيات قيد التنفيذ حاليا، لتقديم المزيد من خدمات التنقل للمسافرين.

وفيما يتعلق بالمسفرين الذين حجزوا خلال الايام الاخيرة وتم الغاء رحلتهم بسبب الظروف الناجمة من الفيضانات قال: هؤلاء يمكنهم المراجعة الى مراكز بيع التذاكر واستعادة ثمن التذكرة بشكل كامل أو الاستفادة من الأمكانيات المخصصة للتنقل./انتهى/.