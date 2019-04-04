اللواء جعفري: كرسنا كل جهودنا لتقليل الأضرار الناجمة عن السيول في خوزستان

وخلال تفقده للمناطق المنكوبة بالسيول في خوزستان، قال اللواء جعفري، لقد استنفرت في هذا السياق وحدات الهندسة في الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء (ص) للإعمار جهودها وهي تنشط في محافظة خوزستان بالتزامن مع تقديم الدعم لباقي المناطق المنكوبة بالسيول في البلاد .

ويرافق اللواء جعفري في زيارته التفقدية لمحافظة خوزستان صباح اليوم كل من قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للإعمار الدكتور سعيد محمد، وقائد فيلق ولي عصر (عج) في محافظة خوزستان العميد حسن شاهواربور، وعدد من التقنيين المتخصصين، حيث اطلع الوفد ميدانيا على آخر الاوضاع في المدن والقرى والمناطق المنكوبة والتي تواجه السيول بالمحافظة