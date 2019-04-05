مع اقتراب مهلة الإعفاء.. الهند: نتفاوض مع أمريكا لاستمرار شراء النفط الإيراني

ومنحت واشنطن إعفاءات لـ8 دول من بينها الهند لمواصلة استيراد النفط من إيران حتى الـ4 من شهر آيار/مايو المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار: ”لقد تم الانخراط في مفاوضات مع الولايات المتحدة منذ انطلاق الإعفاءات التي ستنتهي في 4 من شهر آيار/مايو من هذا العام، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث“.

وأضاف : ”لكن الشيء المهم هو أن المشاركة يجب أن تستمر، وهي مستمرة بين الهند والولايات المتحدة“.

وأعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي فرض الحظر على إيران بعد انسحابها من معاهدة عام 2015 التي تهدف إلى الحد من طموحات إيران النووية“.

والهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، تلبي أكثر من 80 % من احتياجاتها النفطية من خلال الواردات، وإيران هي ثالث أكبر مورد بعد العراق والمملكة العربية السعودية وتلبي حوالي 10 % من إجمالي احتياجات الهند.