السلطات السعودية تعتقل 8 نشطاء حقوقيين

واوردت 'رويترز' ان جماعة 'ALQST' الحقوقية السعودية ومقرها لندن، افادت أن الحديث يدور خاصة عن اعتقال الصحفي صلاح الحيدر، ابن الناشطة النسوية المفرج عنها مؤخرا، عزيزة اليوسف، والدكتور والباحث بدر الإبراهي وهو أحد مؤلفي كتاب 'الحراك الشيعي في السعودية'، ويحمل كلاهما الجنسيتين السعودية والأمريكية.

وأشارت إلي أن عملية الاعتقال تمت أمس الخميس، مذكرة بأن السعودية أصدرت أيضا في فبراير الماضي قرارات منع السفر بحق عشرات الناشطين الآخرين من أقارب المعتقلين.

وتستمر في السعودية محاكمة 11 ناشطة يدافعن عن حق النساء في قيادة السيارة ويسعين لوضع حد لنظام الوصاية الذكورية في المملكة.

انتهي ** 2342