قائد الثورة الإسلامية يوافق على إصدار عفو وخفض العقوبة عن 1117 مدانا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلن الموقع الالكتروني لمكتب قائد الثورة الاسلامية في بيان، بان قائد الثورة الاسلامية وبمناسبة حلول ذكرى المبعث النبوي الشريف (27 رجب) ويوم الجمهورية الاسلامية (1 نيسان/ ابريل) وافق على اقتراح بالعفو او خفض العقوبة عن 1117 من المدانين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة التعزيرات الحكومية (مختصة بالمخالفات الاقتصادية) ومنظمة قضاء القوات المسلحة.

وكان رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي قد وجه رسالة الى قائد الثورة الاسلامية اقترح فيها العفو او خفض العقوبة عن 1117 من السجناء المدانين من قبل المحاكم العامة ومحاكم الثورة ومنظمة التعزيرات الحكومية ومنظمة القضاء العسكري للقوات المسلحة، ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة لهذا الامر وفقا لتقييم لجنة العفو في السلطة القضائية، حيث حظي هذا الاقتراح بموافقة سماحتة قائد الثورة الاسلامية./انتهى/