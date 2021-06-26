قائد الثورة يوافق على إصدار عفو وتخفيف الأحكام الصادرة لأكثر من 5 الاف سجين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تزامنا مع الذكرى السنوية لولادة الأمام علي بن موسى الرضا "عليه السلام" وحلول أسبوع السلطة القضائية، فقد وافق قائد الثورة الاسلامية على عفو وخفض عقوبة 5156 شخصا ممن ادينوا من قبل محاكم الثورة والمحاكم العامة ومؤسسة قضاء القوات المسلحة والعقوبات الادارية.

وكان رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام ابراهيم رئيسي، قد اقترح في رسالة وجهها الى قائد الثورة الاسلامية العفو وخفض العقوبة عن هؤلاء المحكومين الذين توفرت لديهم الشروط اللازمة للعفو وخفض العقوبة، وقد وافق آية الله الخامنئي على المقترح.

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