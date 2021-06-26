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٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٢:٤٢ م

تيمنا بولادة الامام الرضا "عليه السلام"؛

قائد الثورة يوافق على إصدار عفو وتخفيف الأحكام الصادرة لأكثر من 5 الاف سجين

قائد الثورة يوافق على إصدار عفو وتخفيف الأحكام الصادرة لأكثر من 5 الاف سجين

وافق قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمي السيد علي الخامنئي تيمنا بولادة الامام الرضا "عليه السلام" وحلول أسبوع السلطة القضائية، على عفو وخفض عقوبة 5 الاف و156 من السجناء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تزامنا مع الذكرى السنوية لولادة الأمام علي بن موسى الرضا "عليه السلام" وحلول أسبوع السلطة القضائية، فقد وافق قائد الثورة الاسلامية على عفو وخفض عقوبة 5156 شخصا ممن ادينوا من قبل محاكم الثورة والمحاكم العامة ومؤسسة قضاء القوات المسلحة والعقوبات الادارية.

وكان رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام ابراهيم رئيسي، قد اقترح في رسالة وجهها الى قائد الثورة الاسلامية العفو وخفض العقوبة عن هؤلاء المحكومين الذين توفرت لديهم الشروط اللازمة للعفو وخفض العقوبة، وقد وافق آية الله الخامنئي على المقترح.

/انتهى/

رمز الخبر 1915630
https://ar.mehrnews.com/news/1915630/

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