حزب الله: السيول في إيران أظهرت الصورة الوحشية لأميركا

واضاف حزب الله انه "في الوقت الذي يُقدّم فيه الإيرانيون صورة عن التعامل الإنساني والأخلاقي في حادثة عظيمة من هذا النوّع، تَظهر الصورة الوحشية للإدارة الأميركية التي تمنع بفعل عقوباتها وصول التحويلات البنكية والكثير من المساعدات الإنسانية"، وتابع "بل أكثر من ذلك فإن هذه الإدارة المتوحشة تخطط لوضع حرس الثورة الإسلامية في إيران على لائحة الإرهاب والعقوبات في الوقت الذي يقوم فيه الحرس بدور كبير جداً إلى جانب بقية القوات المسلحة في مواجهة السيول ومساعدة المنكوبين وإنقاذ السكان".

ولفت حزب الله الى انه "في كل الأحوال، هذه واحدة من ساحات الجهاد والصبر والثبات لأهل الحق"، وتابع "لقد خلّفت هذه السيول وفاة العشرات من الناس الشرفاء وعدد كبير من الجرحى والمرضى وخسائر مادية جسيمة".

وقال حزب الله "إننا نتقدم بتعازينا الحارة إلى إمام الأمة سماحة الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله وإلى الشعب الإيراني العزيز وخصوصاً أهالي الضحايا وإلى كافة المسؤولين المحترمين في الجمهورية الإسلامية"، واضاف "نسأل الله تعالى الشفاء العاجل لكل الجرحى والمرضى وأن يمكّن جميع المسؤولين وأفراد الشعب الشجعان من مواجهة هذه السيول وآثارها والإنتهاء من هذه المحنة في أسرع وقت ممكن"./انتهى/