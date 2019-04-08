لاريجاني: أمير قطر ورئيس الوزراء حريصان على تعزيز العلاقات الإقتصادية مع إيران

وخلال اجتماع له مع منتسبي السفارة الإيرانية في قطر وأعضاء المنتخب الإيراني النسوي لكرة القدم اليوم الإثنين، أشار لاريجاني الى زيارته الي الدوحة التي جاءت بهدف حضور مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي (IPU) وصرح: ان هذه الزيارة أتاحت فرصة قيمة لإجراء العديد من المشاورات مع المسؤولين القطريين وكذلك مسؤولي دول أخرى، بالإضافة الى حضور المؤتمر.

وفيما أشار الى التوجه العقلاني المنتهج من قبل قطر في المنطقة، أضاف لاريجاني، ان أمير قطر ورئيس الوزراء القطري حريصان على تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين؛ مصرحا انه من الممكن النهوض بطاقات التبادل التجاري بين البلدين الى مستويات أعلى مما هي عليه الآن.

ولفت رئيس السلطة التشريعية الى أن سائر الدول أعربت عن عدم إرتياحها حيال السلوك العدائي والمزدوج لأميركا تجاه الاتفاق النووي والقضية الفلسطينية، خاصة بعد تولي ترامب دفة الحكم؛ ومع أن هذه الدول لم تخفض من مستوى علاقاتها مع أميركا في مجال القضايا الإقتصادية، إلا أنها أعربت عن هذه الهواجس من خلال مباحثاتها بصورة واضحة.

وأكد لاريجاني ضرورة تعزيز الدول الإسلامية عزيمتها في الحفاظ على الوحدة ومعالجة القضية الأساسية للعالم الإسلامي أي القضية الفلسطينية وشدد ضرورة إبداء البلدان الإسلامية رد فعل جاد أمام المجازر السياسية المفتعلة من قبل نتانياهو وترامب./انتهى/