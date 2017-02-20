لاریجاني: الأميركيون يمارسون الضغوط على الدول المستقلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مجلس الشّورى الاسلامي استقبل مساء الاحد، رئيس المجلس الشعبي الاعلى الكوري الشمالي تشاو تاي بوك وقال:" نحن نسعى للمحافظة دوما العلاقات مع كوريا الشمالية".

كما تقدم لاريجاني بالشكر لكوريا الشمالية لمشاركتها في مؤتمر دعم القضية الفلسطينية الذي سيعقد في طهران.

واثنى رئيس مجلس الشورى الاسلامي على مساعدات كوريا الشمالية لايران خلال فترة حرب الدفاع المقدس في مواجهة الحرب المفروضة من قبل النظام البعثي العراقي (1980-1988) وأضاف: "الاميركيّون يمارسون الضغوط باستمرار على الدول المستقلة بحيث لا يريدون ان يستتب الامن والاستقرار في أنحاء العالم". وشدد على ان نهج الجمهورية الاسلامية الايرانية مبني على ايجاد الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط ومنطقة شبه الجزيرة الكورية ونحن في هذا الاطار نعارض سياسات الولايات المتحدة الاميركية الاستفزازية.

وقال لاريجاني، ان ظروف المنطقة هي بحيث تضررت دول مثل سوريا والعراق بسبب تدخلات اميركا وضغوطها وعملت على نشر التيارات الارهابية في هذه الدول وهذه مشكلة للمنطقة.

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ضرورة تطوير وتعزيز التعاون البرلماني بين ايران وكوريا الشماليا وقال، ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليست في مستوى جيد، ولا بد من تعزيزها عبر السبل المناسبة.

من جانبه اشار رئيس المجلس الشعبي الاعلى الكوري الشمالي الى العلاقات العريقة بين البلدين وقال، ان لايران دورا مهما في دعم اهداف الشعب الفلسطيني وحركة عدم الانحياز وسوريا والدول النامية، ومن المؤكد ان المؤتمر الدولي لدعم القضية الفلسطينية سيحقق النجاح.

واضاف، ان الحكومة الايرانية حققت نجاحات كثيرة في المجال الاقتصادي وتقوية القدرات الدفاعية.

واشار تاي بوك الى سياسات الولايات المتحدة على الصعيد الدولي واضاف، ان الاميركيين يضغطون ويفرضون الحظر دوما على الدول المستقلة ومن المؤكد ان تطوير العلاقات سيكون مؤثرا جدا في احباط هذه الاجراءات.

وقال، للاسف ان اميركا تتدخل دوما في الشؤون الداخلية للدول الاخرى وان هذا النهج مازال مستمرا، لذا فانها تهدد كوريا الشمالية عسكريا على الدوام لان كوريا الشمالية دولة مناهضة لاميركا.

واكد المسؤول الكوري الشمالي بان بلاده سعت علي الدوام لوحدة شطري كوريا الا ان تواجد الاميركيين في شبه الجزيرة الكورية يحول دون تحقيق هذا الامر.

واكد تاي بوك ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين ايران وكوريا الشمالية خاصة في المجال البرلماني وقال، ان كوريا الشمالية تدعو الى تطوير العلاقات مع ايران./انتهی/