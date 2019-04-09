مصادر "أمل": فرض عقوبات على بري لن يمر مرور الكرام

وأضافت: "لكن فرض عقوبات على رئيس المجلس النيابي لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وسيكون على الدولة اللبنانية التعاطي معه وليس حركة أمل حصراً لأننا هنا نتحدث عن رئيس البرلمان اللبناني وليس حصراً عن رئيس حركة أمل"./انتهى/
جزمت مصادر مقربة من "حركة أمل" اللبنانية بأن قيادة الحركة لم تُبلغ بأي شيء رسمي مرتبط بعقوبات أميركية أو بأي أسماء قد تطالها هذه العقوبات، لافتة في إلى أنه "لا يمكن استبعاد شيء من الإدارة الأميركية بعد قراراتها الأخيرة في المنطقة؛ وآخرها ضم الجولان إلى إسرائيل".
رمز الخبر 1893672
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