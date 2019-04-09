مصادر "أمل": فرض عقوبات على بري لن يمر مرور الكرام

جزمت مصادر مقربة من "​حركة أمل​" اللبنانية بأن قيادة الحركة لم تُبلغ بأي شيء رسمي مرتبط ب​عقوبات​ أميركية أو بأي أسماء قد تطالها هذه العقوبات، لافتة في إلى أنه "لا يمكن استبعاد شيء من ​الإدارة الأميركية​ بعد قراراتها الأخيرة في المنطقة؛ وآخرها ضم ​الجولان​ إلى ​إسرائيل​".