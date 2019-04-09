  1. العربية
٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١٤

مصادر "أمل": فرض عقوبات على بري لن يمر مرور الكرام

مصادر "أمل": فرض عقوبات على بري لن يمر مرور الكرام

جزمت مصادر مقربة من "​حركة أمل​" اللبنانية بأن قيادة الحركة لم تُبلغ بأي شيء رسمي مرتبط ب​عقوبات​ أميركية أو بأي أسماء قد تطالها هذه العقوبات، لافتة في إلى أنه "لا يمكن استبعاد شيء من ​الإدارة الأميركية​ بعد قراراتها الأخيرة في المنطقة؛ وآخرها ضم ​الجولان​ إلى ​إسرائيل​".

وأضافت: "لكن فرض عقوبات على رئيس ​المجلس النيابي​ لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وسيكون على ​الدولة اللبنانية​ التعاطي معه وليس حركة أمل حصراً لأننا هنا نتحدث عن رئيس ​البرلمان اللبناني​ وليس حصراً عن رئيس حركة أمل"./انتهى/

رمز الخبر 1893672

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 1 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي