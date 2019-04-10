سقوط مروحية تابعة لحرس الحدود في "أرومية" شمال غرب إيران

وذكر مراسل وكالة مهر للأنباء، أن أحد الركاب استشهد جراء تحطم المروحية وثلاثة أصيبوا ووقع هذا الحادث حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت إيران في منطقة "دالامبر" الحدودية ب"أرومية" حين نقل القوات.

وقال قائد وحدة الطيران في قوى الامن الداخلي الايراني العميد مستاجران في تصريح له اليوم الاربعاء، ان تحطم المروحية التابعة لقوى الامن الداخلي جاء بسبب خلل فني حين قيامها بنقل افراد من قوات حرس الحدود في مرتفعات وعرة غرب البلاد (منطقة دالامبر في محافظة اذربيجان الغربية).

واضاف، ان احد طياري المروحية قد استشهد خلال الحادث فيما اصيب 3 من ركابها حيث افادت التقارير ان حالتهم الصحية حرجة.

واشار العميد مستاجران الى نقل الجرحى الى مراكز طبية واضاف، ان الوضع الصحي لبقية ركاب المروحية جيدة.

وقال قائد وحدة الطيران في الامن الداخلي، انه سيتم ايفاد فريق خبراء الى منطقة الحادث لدراسة اسباب الخلل الفني للمروحية./انتهى/