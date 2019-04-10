حرس الثورة يصدر بيانا جديدا يشكر فيه المواقف الداخلية والخارجية المساندة له

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن بيان الحرس الثوري اليوم الأربعاء تضمن إشادة بالمواقف التي صدرت في داخل إيران وكذلك المواقف الدولية التي وقفت بجانبه أمام الغطرسة الأمريكية.

ووصف بيان الحرس الثوري القرار الأمريكي بالهزيمة الأخرى ضمن سلسلة من الهزائم التي تلاحق الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف " إن هذه الخطوة غير المتعارف عليها يشد من عزيمة الحرس الثوري على مواصلة تقدمه وتعزيز اقتداره وتجهيزاته العسكرية سواء الدفاعية منها أو الهجومية".

وأكد البيان أن قرار أمريكا يظهر مدى الحقد والضغينة التي يكنها ساسة الولايات المتحدة وكذلك مدى انزعاجهم من هذه المؤسسة الثورية والشعبية.

وشكر البيان المواقف الداخلية كمواقف رؤساء السلطات الثلاث ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام بالاضافة إلى مواقف نواب البرلمان والحوزة العلمية والقوات المسلحة والأحزاب والجماعات السياسية التي دعمت ووقف بجانب الحرس الثوري./انتهى/