الشرطة البريطانية تعتقل مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالات إن موقع ويكيليس أعلن أنّ الشرطة البريطانية اعتقلت مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج واحتجازه في مركز الشرطة بوسط لندن، موضحاً إن سفير الإكوادور لدى لندن هو من دعا الشرطة البريطانية لدخول سفارة بلاده من اجل اعتقال أسانج.

من جهتها اتهمت موسكو لندن بخنق الحريات بعد اعتقال الشرطة البريطانية أسانج.

وكان أسانج أسس موقع ويكيليكس عام 2006 الذي يهتم بنشر الوثائق والصور السرية. وفي عام 2010، نشر لقطات تظهر جنودا أميركيين يقتلون بالرصاص 18 مدنياً من مروحية في العراق. لكن في وقت لاحق من العام نفسه اعتقلته بريطانيا بعد أن أصدرت السويد مذكرة اعتقال دولية بحقه بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسي. وتقول السلطات السويدية إنها تريد استجواب أسانج بشأن اتهامه بالاعتداء الجنسي حين كان في زيارة إلى ستوكهولم لإلقاء محاضرة.

وقد لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور بلندن، حيث مكث هناك بعد أن منحته هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حق اللجوء السياسي في 16 أغسطس/ آب عام 2012.