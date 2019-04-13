معرض طهران الدولي لعام 2019 يستعد لفعالياته بحضور ضيوف من عشرين بلد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مدير القسم الدولي لمعرض طهران الدولي أحمد شاكري قال في مقابلة حصرية أن سوريا والعراق وأفغانستان سيكون لديها حضور خاص هذا العام للمشاركة في فعاليات المعرض الدولي.

وأشار شاكري إلى الدول والضيوف المشاركة في هذا المعرض وأكد أنه يتوقع أن يكون مدراء معارض الكتب في كل من فرانسه ووآلمانيا وروسيا ووالعراق وسوريا وأفغانستان من ضمن الدول المشاركة في المعرض هذا العام.

وأوضح أن عددا من أصحاب دور النشر في آذربيجان وصربيا وتركيا سيحضرون المعرض هذا العام من أجل إجراء محادثات مع الجانب الإيراني لإبرام اتفاقيات وتعاون ثنائي في المجال المكتبي./انتهى/