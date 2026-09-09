الحرس الثوري: هاجمنا مدمرات حربية للعدو الحربية تحمل صواريخ "كروز" و "ايجيس"

أفادت وكالة مهر للأنباء أن دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي أصدرت بياناً، جاء فيه:

بسم الله القادر المنتقم

قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين

أيتها الأمة الثائرة والمختارة لإيران الإسلامية؛ رداً على الإجراءات العدوانية والمضايقات الشريرة للجيش الأميركي الإرهابي لناقلات النفط والزوارق الإيرانية، شنت القوة الجوفضائية المقتدرة للحرس الثوري الإسلامي، في عملية عقاب المعتدي، تحت رمز "يا حيدر كرار"، هجوماً بالصواريخ الباليستية ، استهدفت المدمرتين الحربيتين DDG-119 وDDG-53 الحاملتين للصواريخ المجنحة والإيجيس، وأسفر هذا الهجوم عن أضرار كبيرة بهذه البوارج.

ويؤكد الحرس الثوري الإسلامي وسائر القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية عزمهم الراسخ على الرد على الإجراءات الميؤوس منها للنظام الأميركي، ويحذرون العدو من أي خطأ في الحسابات.

تحية للشعب الإيراني الشريف والعظيم، وسلام على الشهداء وجميع المقاتلين.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

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