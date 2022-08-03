ينبغي التركيز على حل المشاكل الراهنة في ابحاثنا العلمية/ علينا تلبية حاجات النخب العلمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذا التصريح خلال اجتماع الرئيس الإيراني بالمجلس الاعلى للعلوم والابحاث والتكنولوجيا، الذي عقد اليوم الاربعاء؛ واصفا توجيهات قائد الثورة الاسلامية خلال اللقاءات المختلفة مع الوسط الجامعي في البلاد، انها "ثروة قيمة لتحقيق اهدافنا العلمية والتقنية".

وشدد الرئيس الإيراني على عدم احتكار الابحاث والدراسات في اطار اعضاء هيئات التدريس الجامعية، وانما فسح المجال واتاحة الفرص للنخب العلمية المستقلة واصحاب الكفاءات الذين يتميزون بافكار قيمة، ومن شانها ان تخدم المسيرة العلمية في ايران.

و حذر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية من هجرة العقول والكفاءات، مطالبا المسؤولين والاجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لتلبية احتياجات هؤلاء النخب، وبما يسهم في توظيف مؤهلاتهم لخدمة الازدهار والرقي العلمي والتكنولوجي في ايران الاسلامية.

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