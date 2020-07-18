  1. السياسة
١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٦ م

"جوجل" و"أبل" يحذفان دولة فلسطين من خرائطهما وموقع روسي يحتفظ بها

"جوجل" و"أبل" يحذفان دولة فلسطين من خرائطهما وموقع روسي يحتفظ بها

أفاد موقع "AS-Source News" العسكري، بأن محركا بحث "أبل" و"جوجل" حذفا دولة فلسطين من خرائطهما المعتمدة.

وذكر الموقع، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن محركي البحث جوجل وأبل قاما بحذف اسم دولة فلسطين من خرائطهما المعتمدة.

وتظهر في خرائط "جوجل"، عند البحث عن دولة فلسطين، الدول المجاورة لها فقط.

وبحسب الموقع، فإن محرك البحث الروسي "ياندكس" هو الوحيد الذي حافظ على موقع الدولة، حيث تظهر عند البحث عليها على الخريطة.

ويأتي ذلك في وقت تسعى (إسرائيل) إلى ضم نحو 30% من الضفة الغربية إلى مساحة دولتها المزعومة، في إطار ما يعرف بـ"صفقة القرن" التي يتبناها الرئئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الداعم بشدة للكيان العبري، وذلك وسط تنديد دولي واسع.

/انتهى/

رمز الخبر 1905854

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 14 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي