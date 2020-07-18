"جوجل" و"أبل" يحذفان دولة فلسطين من خرائطهما وموقع روسي يحتفظ بها

وذكر الموقع، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن محركي البحث جوجل وأبل قاما بحذف اسم دولة فلسطين من خرائطهما المعتمدة.

وتظهر في خرائط "جوجل"، عند البحث عن دولة فلسطين، الدول المجاورة لها فقط.

وبحسب الموقع، فإن محرك البحث الروسي "ياندكس" هو الوحيد الذي حافظ على موقع الدولة، حيث تظهر عند البحث عليها على الخريطة.

ويأتي ذلك في وقت تسعى (إسرائيل) إلى ضم نحو 30% من الضفة الغربية إلى مساحة دولتها المزعومة، في إطار ما يعرف بـ"صفقة القرن" التي يتبناها الرئئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الداعم بشدة للكيان العبري، وذلك وسط تنديد دولي واسع.

/انتهى/