وزارة النقل العراقية تعلن عن عقد مباحثات للربط السككي بين ايران والعراق وسوريا

وقال مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد العراقية طالب الحسيني في بيان صدر على هامش اجتماع اللجنة المشتركة بين العراق وسوريا في دمشق، انه 'على ضوء توجيه وزير النقل عبد الله اللعيبي في مجال النقل وأهمية الربط السككي بين البلدين خلال محور (عكاشات -التنفس- خنيفيس) يتم التنسيق من قبل الجانب العراقي والإيراني والسوري لعقد اجتماع ثلاثي لبحث إمكانية تنفيذ الربط السككي بين البلدان الثلاثة استكمالا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثنائي المنعقد بتاريخ الخامس من تموز عام 2014، حيث تم التاكيد على المضي قدما لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى الطموح للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني في كل القطاعات'.

واضاف الحسيني، انه 'تم الوصول الى طريق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي وتذليل كافة العقبات والقيود التي تحول دون تعزيز حجم التبادل التجاري والتبادل السلعي بين البلدين ذات المنشأ المحلي للتصدير لكل منهما فضلا عن مناقشة ما يتعلق في التعاون بمجال الطاقة والكهرباء والنقل البري والبحري والجوي والسككي'./انتهى/