رضائي يدعو الحكومة الإيرانية لإحياء الأنشطة الاقتصادية لمنكوبي السيول

وأوضح أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي في حديث خاص مع وكالة مهر للأنباء، أن ازدهار الإنتاج والأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة في ورش التصنيع في جنوب وغرب البلاد تحظى بأهمية كبيرة، وأشار إلى أهمية معالجة الفيضانات وقضايا الصحة، وتوفير المياه والغذاء وبناء وحدات سكنية للمواطنين المنكوبين بالسيول.

وأضاف أن الأولوية الهامة للمواطنين هي خلق الرخاء الاقتصادي وإنعاش أعمالهم الاقتصادية، مبينًا أنه قد ضاعت الكثير من الأنشطة الاقتصادية للمواطنين المنكوبين بالسيول التي ترتكز كثيرا على المواشي والزراعة، مشددا على ضرورة التخطيط الدقيق لإنهاء هذه المشكلة.

وهطلت أمطار غزيرة بشكل غير معتاد منذ 19 مارس في عدة مناطق إيرانية مما تسبب في فيضانات عارمة ضربت نحو 1900 مدينة وقرية، وقتل 62 شخصا، فضلا عن أضرار مادية بمئات الملايين من الدولارات في قطاع الزراعة.

واجتاحت سيول كارثية اغلب مناطق ايران بسبب الامطار الغزيرة غير المسبوقة، مما تسببت بفيضان الانهر والسدود وغرق العديد من القرى والمدن بما فيها في محافظات خوزستان وكلستان ومازندران وفارس ولرستان ./انتهى/