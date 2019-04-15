روحاني يأمر برفع الاستعدادات لاستقبال موجة جديدة من الأمطار

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن روحاني أجرى اتصالات منفصلة بمحافظين لسبعة محافظات ايران لاستطلاع آخر المستجدات والتمهيدات في هذه المحافظات لمواجهة موجة جديدة من الأمطار.

وهؤلاء المحافظون الذين أجرى الرئيس روحاني اتصالات معهم هم محافظ خراسان جنوبي وسيستان وبلوشستان وهرمزكان وكرمان وخراسان رضوي ولرستان وخوزستان.

وشدد روحاني على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي خسائر مالية أو خسائر في أرواح المواطنين.

كما شكر روحاني لجنة إدارة الأزمة على طريقة تعاطيها مع أزمة السيول والفيضانات التي اجتاحت إيران وخلفت آثارا وخسائر بشرية./انتهى/