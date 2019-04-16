رصد آخر اوضاع الفيضانات في محافظة خوزستان عبر الاقمار الصناعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذه الخريطة أعدت على يد فرقة الاسشتعار عن بعد التابعة للمركز بناء على طلب مؤسسة المياه والكهرباء في محافظة خوزستان، حيث تظهر حدود الفيضانات والمسطحات المائية في المحافظة من الأهواز الى آبادان.

وأكد أميد شكوفا رئيس مركز الابحاث الفضائية على اهمية رصد الحدود المائية في محافظة خوزستان، نظرا للفيضانات الهائلة التي تدفقت نحو جنوبي المحافظة، من أجل اتخاذ قرارات صائبة بالوقت المناسب.

وأوضح أن هذه الخريطة أعدت بواسطة صور رادار Sentinel-1 أمس الإثنين الـ14 من شهر نيسان الجاري في الساعة 7:16 صباحا بتوقيت طهران.

وأضاف: نظرا الى وجود هور "شادكان" وعدد آخر من المسطحات المائية التي امتلأت بالمياه بسبب كثرة هطول الأمطار، ناهيك عن السيول، من الضروري أن يتم الرصد والمراقبة تحسبا لتوسيع نطاق الفيضانات./انتهى/.