اعتقال أحد العناصر الرئيسية في اعمال عنف شارع "باسداران"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منظمة الامن لدى حرس الثورة الاسلامية تمكنت من القاء القبض على أحد المتورطين في استشهاد محمد حسين حداديان الذي استشهد أثناء اعمال شغب وعنف في منطقة باسداران بطهران في فبراير عام 2018ويعد هذا الشخص من العناصر الرئيسية في فرقة الدراويش الضالة التي أشعلت هذه الفتنة.

وهرب هذا الشخص بعد قتل الشهيد محمد حسين حداديان وإصابة عدد آخر من الاشخاص الحاضرين في المكان، إذ تم اعتقاله الان وهو متواجد في ضواحي مدينة كرج الواقعة في غرب طهران.

يذكر أن محمدحسين حداديان قد استشهد في 19 من فبراير عام 2018 مع ثلاثة آخرين من رجال الشرطة وعضو آخر في قوات التعبئة إثر عمليات الشغب في شارع باسداران./انتهى/.